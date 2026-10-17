Ограничения Starlink действуют лишь на территории Украины, это спланированная операция, - Зеленский

Сегодня Силы обороны не могут использовать Starlink или Starshield на территории нашей страны для сбивания реактивных "Шахедов".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Starlink очень важен для нас, для связи на территории нашего государства, на фронте и для гражданских лиц. Мы используем Starlink для дронов, чтобы была возможность доставлять нашим ребятам на боевых позициях еду и воду. Это очень важно там, куда не может пройти военный или техника. На сегодняшний день такой возможности просто нет", — констатировал Зеленский.

Проблемы со сбиванием "шахедов"

Кроме того, по его словам, Силы обороны используют перехватчики с Starlink для того, чтобы перехватывать реактивные "шахеды".

"Чтобы перехватить реактивный "шахед" и другие реактивные дроны, сегодня наши перехватчики не работают, потому что есть ограничение скорости. Максимум сегодня составляет 161 км в час. После этого Starlink полностью отключается, и мы теряем дрон. То есть скорости недостаточно", — уточнил глава государства.

Он также рассказал, что для того, чтобы выяснить, действительно ли это технические проблемы, Украина отправила несколько машин на территорию стран ЕС со Starlink, и они ехали со скоростью 180+. При этом Starlink работал.

"У нас есть соответствующие записи и доказательства. Вывод следующий: ограничения действуют только на территории Украины, то есть это спланированная операция", — резюмировал Зеленский.

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничил работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничения установлены на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

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