Обмеження Starlink діють тільки на території України, це спланована операція, - Зеленський

Сьогодні Сили оборони не можуть використовувати Starlink або Starshield на території нашої країни для збиття реактивних "Шахедів".

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Starlink дуже важливий для нас, для зв'язку на території нашої держави, на фронті і для цивільних. Ми використовуємо Starlink для дронів, для того, щоб була можливість передавати нашим хлопцям на бойових позиціях їжу, воду. Це дуже важливо там, куди не може пройти військовий чи техніка. Цієї можливості на сьогодні просто немає", - констатував Зеленський.

Проблеми зі збиттям "шахедів"

Окрім того, за його словами, Сили оборони використовують перехоплювачі зі Starlink для того, щоб перехоплювати реактивні "шахеди".

"Щоб перехопити реактивний "шахед" та інші реактивні дрони, сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості. Максимум сьогодні є 161 км на годину. Після цього, вирубається повністю Starlink і ми втрачаємо дрон. Тобто, швидкості недостатньо", - уточнив глава держави.

Він також розповів, що для того, аби розібратися, чи це дійсно технічні проблеми - Україна відправила кілька машин на територію країн ЄС зі Starlink і вони їхали зі швидкістю 180+. І Starlink при цьому працював.

"У нас є відповідні фіксації і докази. Висновок наступний: обмеження діють тільки на території України, тобто це спланована операція", - резюмував Зеленський.

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

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