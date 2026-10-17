Украина до сих пор не получила ответов от Пентагона и SpaceX относительно ограничения работы Starshield, - Сеник
Посольство Украины в Соединенных Штатах ожидает ответа от Министерства обороны США и компании SpaceX относительно ограничения скорости работы спутниковой системы Starshield.
Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил временный поверенный в делах Украины в Вашингтоне Денис Сеник, сообщает Цензор.НЕТ.
Ни Пентагон, ни SpaceX не предоставили ответов
"К сожалению, мы до сих пор не получили ответов от Пентагона или компании SpaceX на наши запросы - в частности, подтверждения того, что ограничение скорости снято, а система Starshield работает в прежнем режиме. Учитывая имеющиеся у нас данные, мы не можем подтвердить, что эти возможности были полностью восстановлены", — сказал дипломат.
По его словам, Украина фиксировала случаи потери связи во время движения дрона со скоростью более 160 км/ч. Это свидетельствует о том, что ограничение, введенное американской стороной, может до сих пор действовать, считает Сеник.
Нехватка ПВО и проблемы со Starshield затрудняют защиту энергетики
Временный поверенный отметил, что накануне Россия совершила одну из самых масштабных атак на энергосистему Украины, нанеся удары по более чем 15 объектам генерации и передачи электроэнергии в разных регионах.
Дипломат констатировал, что нехватка систем ПВО и отсутствие подтверждения о полном восстановлении возможностей спутниковой связи затрудняют защиту критической инфраструктуры Украины от российских воздушных ударов.
Он подчеркнул необходимость усилить давление на Россию и обеспечить Украину средствами ПВО и надежными системами связи в преддверии зимы.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
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трамб і маск вмилися кров*ю українців
і вже ніяк не відмитись
бо воєнні злочини - вони без сроку давності