Украина до сих пор не получила ответов от Пентагона и SpaceX относительно ограничения работы Starshield, - Сеник

Посольство Украины в Соединенных Штатах ожидает ответа от Министерства обороны США и компании SpaceX относительно ограничения скорости работы спутниковой системы Starshield.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил временный поверенный в делах Украины в Вашингтоне Денис Сеник, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ни Пентагон, ни SpaceX не предоставили ответов

"К сожалению, мы до сих пор не получили ответов от Пентагона или компании SpaceX на наши запросы - в частности, подтверждения того, что ограничение скорости снято, а система Starshield работает в прежнем режиме. Учитывая имеющиеся у нас данные, мы не можем подтвердить, что эти возможности были полностью восстановлены", — сказал дипломат.

По его словам, Украина фиксировала случаи потери связи во время движения дрона со скоростью более 160 км/ч. Это свидетельствует о том, что ограничение, введенное американской стороной, может до сих пор действовать, считает Сеник.

Читайте также: Украина все еще ждет от Пентагона и SpaceX подтверждения полного восстановления Starshield, - временный поверенный Сеник

Нехватка ПВО и проблемы со Starshield затрудняют защиту энергетики

Временный поверенный отметил, что накануне Россия совершила одну из самых масштабных атак на энергосистему Украины, нанеся удары по более чем 15 объектам генерации и передачи электроэнергии в разных регионах.

Дипломат констатировал, что нехватка систем ПВО и отсутствие подтверждения о полном восстановлении возможностей спутниковой связи затрудняют защиту критической инфраструктуры Украины от российских воздушных ударов.

Он подчеркнул необходимость усилить давление на Россию и обеспечить Украину средствами ПВО и надежными системами связи в преддверии зимы.

Читайте также: Маск предложил ограничить работу Starlink для Украины, Трамп не возражал, - Axios

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

Читайте также: Маск лично предложил Трампу ограничить работу Starlink для Украины, - The Telegraph