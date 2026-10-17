Маск предложил ограничить работу Starlink для Украины, Трамп не возражал, - Axios

Ограничить работу Starlink для Украины предложил основатель компании SpaceX Илон Маск. При этом президент США Дональд Трамп не возражал против этой идеи.

Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечает портал, украинские чиновники слышали разные версии о сбоях в работе Starlink, а администрация Трампа и руководство SpaceX обвиняют друг друга.

"Компания SpaceX утверждает, что это техническая проблема. Но наши контакты в компании говорят, что это исходит от Белого дома. Когда мы спрашиваем в Белом доме, там говорят, что это Илон", - цитирует издание одного из украинских чиновников.

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Накануне британское издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что миллиардер Илон Маск сам обратился к Дональду Трампу с предложением ввести ограничения скорости Starlink в Украине, которые ударили по противодроновой обороне ВСУ.

Президент США якобы согласился, что позволило Пентагону осуществить замедление работы военной версии системы Starshield.

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничения установлены на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

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