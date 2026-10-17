Крозетто об ограничении доступа к Starlink и разведданным: Это абсолютная и серьезная ошибка

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал "серьезной ошибкой" возможное ограничение Соединенными Штатами доступа Украины к спутниковым системам и разведывательным данным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC,

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По мнению Крозетто, такой шаг не приблизит мир, а может лишь затянуть войну, поскольку Россия воспримет это как слабость Украины.

Он подчеркнул, что ограничение доступа Украины к американским разведывательным ресурсам не имеет смысла и может привести к результату, противоположному ожидаемому.

По словам итальянского министра, мир станет возможен тогда, когда российский диктатор Владимир Путин убедится, что не может добиться дальнейших успехов на поле боя.

"Мир наступит, когда Путин убедится, что ситуация зашла в тупик, что он не может продвинуться дальше", — заявил Крозетто.

Он предупредил, что сокращение американской поддержки может убедить Кремль в возможности победить Украину.

"Если Путин увидит слабость со стороны Украины — а если США лишат Украину ресурсов, это создаст слабость — то он поверит, что может победить. Поэтому он будет продолжать войну. Я считаю, что это абсолютно неправильно", — подчеркнул министр.

Италия обещает продолжать военную помощь Украине

Кроцетто заверил, что Италия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, пока нынешнее правительство останется у власти.

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В то же время он предупредил, что с приближением выборов добиться одобрения парламентом новых пакетов военной помощи может быть сложнее.

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

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