Крозетто про обмеження доступу до Starlink та розвідданих: Це абсолютна та серйозна помилка

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав "серйозною помилкою" можливе обмеження Сполученими Штатами доступу України до супутникових систем і розвідувальних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю BBC,

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На думку Крозетто, такий крок не наблизить мир, а може лише затягнути війну, оскільки Росія сприйме це як слабкість України.

Він наголосив, що обмеження доступу України до американських розвідувальних ресурсів не має сенсу й може мати протилежний до очікуваного результат.

За словами італійського міністра, мир стане можливим тоді, коли російський диктатор Володимир Путін переконається, що не може досягти подальших успіхів на полі бою.

"Мир настане, коли Путін переконається, що ситуація зайшла в глухий кут, що він не може просунутися далі", - заявив Крозетто.

Він застеріг, що скорочення американської підтримки може переконати Кремль у можливості перемогти Україну.

"Якщо Путін побачить слабкість з боку України - а якщо США позбавлять Україну ресурсів, це створить слабкість - то він повірить, що може перемогти. Тож він продовжуватиме війну. Я вважаю, що це абсолютно неправильно", - наголосив міністр.

Італія обіцяє продовжувати військову допомогу Україні

Крозетто запевнив, що Італія продовжуватиме військову підтримку України, доки нинішній уряд залишатиметься при владі.

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Водночас він попередив, що з наближенням виборів домогтися схвалення парламентом нових пакетів військової допомоги може бути складніше.

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

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