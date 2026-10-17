Маск запропонував обмежити роботу Starlink для України, Трамп не заперечував, - Axios

Обмежити роботу Starlink для України запропонував засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Тоді як президент США Дональд Трамп не заперечував проти цієї ідеї.

Про це пише видання Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як зазначає портал, українські посадовці чули різні версії щодо збоїв у роботі Starlink, а адміністрація Трампа та керівництво SpaceX звинувачують одне одного.

"Компанія SpaceX стверджує, що це технічна проблема. Але наші контакти в компанії кажуть, що це йде від Білого дому. Коли ми запитуємо в Білому домі, там кажуть, що це Ілон",- цитує видання одного із українських посадовців.

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Напередодні британське видання The Telegraph із посиланням на джерела писало, що мільярдер Ілон Маск сам звернувся до Дональда Трампа з пропозицією запровадити обмеження швидкості Starlink в Україні, які вдарили по протидроновій обороні ЗСУ.

Президент США нібито погодився, що дало Пентагону змогу виконати сповільнення на військовій версії системи Starshield.

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

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