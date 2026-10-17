Україна досі не отримала відповідей від Пентагону та SpaceX щодо обмеження роботи Starshield, - Сєнік

Посольство України в Сполучених Штатах очікує на відповіді від Міністерства оборони США та компанії SpaceX щодо обмеження швидкості роботи супутникової системи Starshield.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні Денис Сєнік, інформує Цензор.НЕТ.

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Ні Пентагон, ні SpaceX не надали відповідей

"На жаль, ми досі не отримали відповіді від Пентагону чи компанії SpaceX на наші запити – зокрема, підтвердження того, що обмеження швидкості знято, а система Starshield працює в колишньому режимі. З огляду на наявні в нас дані, ми не можемо підтвердити, що ці можливості було повністю відновлено", – сказав дипломат.

За його словами, Україна фіксувала випадки втрати зв’язку під час руху дрона зі швидкістю понад 160 км/год. Це свідчить про те, що обмеження, запроваджене американською стороною, може досі діяти, вважає Сєнік.

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Брак ППО та проблеми зі Starshield ускладнюють захист енергетики

Тимчасовий повірений зазначив, що напередодні Росія здійснила одну з найбільш масштабних атак на енергосистему України, вдаривши по понад 15 об’єктах генерації та передачі електроенергії в різних регіонах.

Дипломат констатував, що брак систем ППО та відсутність підтвердження про повне відновлення можливостей супутникового зв'язку ускладнюють захист критичної інфраструктури України від російських повітряних ударів.

Він наголосив на потребі посилити тиск на Росію та забезпечити Україну засобами ППО і надійними системами зв’язку напередодні зими.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

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