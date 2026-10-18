Рубіо про обмеження в роботі Starlink для України: Це ніяк не пов’язано з Білим домом

Адміністрація президента США Дональда Трампа "не має жодного стосунку" до обмеження роботи Starlink в Україні, ніхто не наказував уповільнювати швидкість.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у спілкуванні з пресою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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"Це просто сталося"

Так, Рубіо запитали про те, хто відповідальний за обмеження роботи систем Starlink в Україні.

Він розповів, що система Starshield наразі є недоступною для України, хоча Київ веде переговори про доступ до цього продукту для далекобійних ударів по Росії.

"Starshield – це оборонний продукт, військовий продукт. І, як я вже казав, це те, чим користуються наші збройні сили – збройні сили США. Наразі він недоступний для України, і це питання перебуває на стадії обговорення. Зараз тривають переговори щодо того, як саме вони хотіли б його використовувати", – зазначив держсекретар.

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Стосовно того, що президент Володимир Зеленський вказав на навмисність обмежень роботи Starlink для українських військових, Рубіо відкинув ці звинувачення.

"Я не впевнений, що Зеленський знає, про що говорить, але це не було зроблено навмисно. Ми не маємо до цього жодного стосунку… Ніхто не наказував уповільнювати швидкість Starlink. Це просто сталося, але, як я розумію, швидкість вже відновлено. Все повернулося до попереднього стану. Хоча це стосується саме Starlink. Вони використовували Starlink для своїх дронів", – пояснив Рубіо.

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Не пов’язано з Білим домом

Він додав, що Білий дім не видавав наказ знижувати швидкість роботи Starlink для України.

"Так, я не знаю, яка у них теорія, але це ніяк не пов’язано з Білим домом. Я бачив звіт про це днями. Це просто категорично неправда. Ніхто в Білому домі не наказував нікому сповільнювати інтернет чи знижувати швидкість, щоб певні дрони не могли ним користуватися. Але, як я розумію, система знову працює", – зазначив Рубіо.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні