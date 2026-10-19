РФ применила 16 баллистических ракет против Киева и Киевщины: Украина не получила предупреждений от партнеров, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли по столице и Киевской области две волны баллистических ударов. Украина не получила предупреждений от партнеров перед ночной атакой РФ баллистическими ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь, и снова не было предупреждения от партнеров. Снова мишенью стали энергетика и инфраструктура, но повреждены также медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома. Всего россияне применили 16 баллистических ракет, и это была целенаправленная атака против Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что враг также применил более двухсот дронов различных типов, в том числе реактивные "шахиды". Россияне атаковали ряд областей - от Харьковской и Днепропетровской до Волыни, Ровенской и Одесской.
"К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается помощь", - добавил Зеленский.
За ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры
Ночью и утром Россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ривненской областях. Только за эту ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры, и по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света. Ремонтные бригады работают на местах.
"Украина никогда не хотела этой войны, и мы положительно восприняли буквально КАЖДУЮ попытку партнеров достойно завершить эту войну, на КАЖДОЕ предложение о прекращении огня был наш положительный ответ. Балистика, "шахеды" и убийства - вот ответы России, которые повторяются снова и снова. Путин не хочет не то что завершения этой войны, но даже каких-либо шагов по деэскалации. КАЖДЫЙ из партнеров сталкивался с этим лично, слыша отказы со стороны России. И очень важно называть вещи своими именами. Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизни. Когда поставки ракет для украинской ПВО блокируются, а Россия получает смягчение или отсрочку санкций, это, к сожалению, является отрицанием реальности со стороны партнеров. В реальности война продолжается, и продолжается только из-за российских ударов, российского желания затягивать эту войну. Спасибо всем, кто признает реальность и помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль