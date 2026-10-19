РФ применила 16 баллистических ракет против Киева и Киевщины: Украина не получила предупреждений от партнеров, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли по столице и Киевской области две волны баллистических ударов. Украина не получила предупреждений от партнеров перед ночной атакой РФ баллистическими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь, и снова не было предупреждения от партнеров. Снова мишенью стали энергетика и инфраструктура, но повреждены также медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома. Всего россияне применили 16 баллистических ракет, и это была целенаправленная атака против Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что враг также применил более двухсот дронов различных типов, в том числе реактивные "шахиды". Россияне атаковали ряд областей - от Харьковской и Днепропетровской до Волыни, Ровенской и Одесской.

"К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается помощь", - добавил Зеленский.

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За ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры

Ночью и утром Россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ривненской областях. Только за эту ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры, и по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света. Ремонтные бригады работают на местах.

"Украина никогда не хотела этой войны, и мы положительно восприняли буквально КАЖДУЮ попытку партнеров достойно завершить эту войну, на КАЖДОЕ предложение о прекращении огня был наш положительный ответ. Балистика, "шахеды" и убийства - вот ответы России, которые повторяются снова и снова. Путин не хочет не то что завершения этой войны, но даже каких-либо шагов по деэскалации. КАЖДЫЙ из партнеров сталкивался с этим лично, слыша отказы со стороны России. И очень важно называть вещи своими именами. Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизни. Когда поставки ракет для украинской ПВО блокируются, а Россия получает смягчение или отсрочку санкций, это, к сожалению, является отрицанием реальности со стороны партнеров. В реальности война продолжается, и продолжается только из-за российских ударов, российского желания затягивать эту войну. Спасибо всем, кто признает реальность и помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.

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