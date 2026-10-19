Украина оплатила ракеты Patriot, но часть поставок до сих пор не согласована, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поставляют Украине всего 12 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в месяц. Это примерно в четыре раза меньше, чем при президентстве Джо Байдена. Часть уже оплаченных Украиной поставок до сих пор не получила одобрения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Зеленского агентству Bloomberg.

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Украина оплатила ракеты Patriot, но не все поставки согласованы

Ракеты для Patriot являются основным средством перехвата российских баллистических ракет, которые наносят значительный ущерб инфраструктуре украинских городов. Украина закупает эти боеприпасы в США, в частности по программе PURL, в рамках которой союзники оплачивают американское оружие для Украины.

По словам Зеленского, сейчас Украина получает 12 ракет в месяц. При администрации Джо Байдена поставки были примерно в четыре раза больше. Тогда ракеты передавали бесплатно в качестве военной помощи, а сейчас Украина их покупает.

"Мы заплатили за оружие. Часть поставок согласовали, а остальные - нет. И это не технический вопрос", - подчеркнул президент.

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Зеленский предложил США соглашение о защите от баллистических ракет

Президент Украины предложил Вашингтону договориться: Украина прекращает удары по российскому дизельному топливу, а США поставляют ракеты Patriot для защиты украинских объектов.

"Но они просто хотят, чтобы мы перестали наносить удары по дизельному топливу. А если мы ударим, нас от чего-то отключат", - сказал Зеленский.

Ситуация с перехватом российских баллистических ракет остается сложной. По информации, приведенной в материале Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, в Украине снова закончились ракеты-перехватчики Patriot. Из-за этого отразить последний массированный удар баллистическими ракетами не удалось.

Ранее Зеленский рассказывал, что Украина получает ракеты от лидеров других государств небольшими партиями - по одной-две. По его словам, масштабно помочь с такими поставками могут только США.

В то же время Греция и Испания отказались передать Украине ракеты для Patriot, хотя у части этих боеприпасов истекает срок годности.

К слову, президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании договариваться о завершении войны.