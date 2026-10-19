Україна оплатила ракети Patriot, але частину постачань досі не погодили, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США постачають Україні лише 12 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на місяць. Це приблизно вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена. Частина вже оплачених Україною постачань досі не отримала погодження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Зеленського Bloomberg.

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Україна оплатила ракети Patriot, але не всі постачання погоджено

Ракети до Patriot є основним засобом перехоплення російських балістичних ракет, які завдають значних руйнувань інфраструктурі українських міст. Україна купує ці боєприпаси у США, зокрема за програмою PURL, у межах якої союзники оплачують американську зброю для України.

За словами Зеленського, зараз Україна отримує 12 ракет на місяць. За адміністрації Джо Байдена постачання були приблизно вчетверо більшими. Тоді ракети передавали безкоштовно як військову допомогу, а нині Україна їх купує.

"Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту — ні. І це не технічне питання", — наголосив президент.

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Зеленський запропонував США домовленість щодо захисту від балістики

Президент України запропонував Вашингтону домовитися: Україна припиняє удари по російському дизельному паливу, а США постачають ракети Patriot для захисту українських об’єктів.

"Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать", — сказав Зеленський.

Ситуація з перехопленням російської балістики залишається складною. За інформацією, наведеною в матеріалі Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, в Україні знову закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot. Через це відбити останній масований удар балістичними ракетами не вдалося.

Раніше Зеленський розповідав, що Україна отримує ракети від лідерів інших держав невеликими партіями — по одній-дві. За його словами, масштабно допомогти з такими постачаннями можуть лише США.

Водночас Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети до Patriot, хоча в частини цих боєприпасів спливає термін придатності.

До слова, президент США Дональд Трамп вкотре звинувати президента України Володимира Зеленського в нібито небажанні домовлятися про завершення війни.