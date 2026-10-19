РФ застосувала 16 балістичних ракет проти Києва та Київщини: Україна не отримала попереджень, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували столицю та Київську область двома хвилями балістичних ударів. Україна не отримала попереджень від партнерів перед нічною атакою РФ балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки. Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що ворог також застосував більш ніж дві сотні дронів різних типів, зокрема й реактивні "шахеди". Росіяни атакували низку областей - від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одещини.

"На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним і близьким. Людям, які дістали поранення, надається допомога", - додав Зеленський.

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За ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури

Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. Лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально КОЖНУ спробу партнерів завершити цю війну достойно, на КОЖНУ пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, "шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями Росії. Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків. КОЖЕН із партнерів стикався із цим особисто, коли чув відмови від Росії. І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати. Дякую всім, хто визнає реальність і допомагає Україні", - наголосив Зеленський.

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