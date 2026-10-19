Starlink не працює на швидкості 130-161 км/год на фронті, 28 підстанцій уражені обстрілами РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський після селектора щодо ситуації в областях заявив, що російські удари вивели з ладу 28 підстанцій та інші важливі енергооб'єкти. Також на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Енергетика та опалювальний сезон
За словами Зеленського, після чергової хвилі російських атак було ураження 28 підстанцій та інших важливих об'єктів енергетики. У всіх регіонах тривають відновлювальні роботи, електрику поступово повертають людям. Президент подякував ремонтним бригадам та працівникам енергетичних компаній.
На селекторі також заслухали доповідь прем'єр-міністра щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону. За словами Зеленського, визначили напрями ключової уваги для урядових структур, енергетичних компаній, обласних і місцевих влад.
ППО й партнери
Міністр оборони, міністр закордонних справ і команда Офісу президента, за словами Зеленського, отримали невідкладні завдання щодо контактів із партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати українську ППО.
"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах", — заявив президент. Які саме домовленості й типи постачання мають на увазі, він не уточнив.
Ввечері, за його словами, відбудеться додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня. "Розраховую на конкретні результати", — додав Зеленський.
Турелі проти "шахедів"
Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та командувачем Повітряних сил на селекторі визначили додаткові можливості з виробництва турелей, які, за словами Зеленського, "показали себе дуже добре" у протидії "шахедам".
Замовлення збільшують, а всі організаційні, фінансові й виробничі процеси мають максимально прискорити.
Є також доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки української логістики. Зеленський чекає на доповідь МЗС.
Starlink і Starshield
Окремо президент розповів про звіт Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації з Starlink і Starshield.
- За його словами, на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 км/год.
Це, за його словами, гальмує українську фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, зокрема мідлстрайків та перехоплювачів реактивних "шахедів".
"Сьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя", — заявив він.
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