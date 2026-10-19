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Знеструмлення фіксують на Рівненщині внаслідок російських атак

Відключення світла на Рівненщині 19 жовтня: що відомо?

У Рівненській області фіксують відключення світла, найбільше - у Рівненському районі.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення", - йдеться в повідомленні.

Наразі загроза триває.

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Що передувало?

  • Протягом ночі 19 жовтня російські загарбники атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Уражено кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

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