На Рівненщині ворог вразив кілька об’єктів цивільної інфраструктури: двоє поранених

Протягом ночі 19 жовтня російські загарбники атакували Рівненську область ударними безпілотниками. В регіоні працювала ППО, зафіксовано численні збиття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

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"Разом з тим, ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, дві жінки поранені", - йдеться в повідомленні

Що передувало?

Ввечері 18 жовтня ворог атакував одне із виробничих підприємств на Рівненщині.

Внаслідок атаки підприємство припинило роботу. Люди не постраждали.

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