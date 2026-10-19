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Новини Обстріли Рівненщини
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На Рівненщині ворог вразив кілька об’єктів цивільної інфраструктури: двоє поранених

вибухНа Рівненщині внаслідок атаки російських дронів поранено двох жінок

Протягом ночі 19 жовтня російські загарбники атакували Рівненську область ударними безпілотниками. В регіоні працювала ППО, зафіксовано численні збиття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

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"Разом з тим, ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, дві жінки поранені", - йдеться в повідомленні

Що передувало?

Ввечері 18 жовтня ворог атакував одне із виробничих підприємств на Рівненщині. 

Внаслідок атаки підприємство припинило роботу. Люди не постраждали.

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безпілотник БпЛА (6079) обстріл (37547) Рівненська область (1268)
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