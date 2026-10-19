На Рівненщині ворог вразив кілька об’єктів цивільної інфраструктури: двоє поранених
Протягом ночі 19 жовтня російські загарбники атакували Рівненську область ударними безпілотниками. В регіоні працювала ППО, зафіксовано численні збиття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Разом з тим, ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури.
За попередньою інформацією, дві жінки поранені", - йдеться в повідомленні
Що передувало?
Ввечері 18 жовтня ворог атакував одне із виробничих підприємств на Рівненщині.
Внаслідок атаки підприємство припинило роботу. Люди не постраждали.
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