Атака РФ на Київ: загинула 21-річна дівчина, пошкоджено метро та житловий будинок. ВIДЕО

У ніч проти 19 жовтня російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами, загинула дівчина. Щонайменше троє людей постраждали, двох із них госпіталізували. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку, нежитлових будівель та інфраструктури метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Внаслідок атаки загинула 21-річна дівчина. Станом на 1:11 було відомо про трьох постраждалих, двоє з яких перебували в стаціонарах міських лікарень.

Згодом стало відомо про трьох постраждалих у Солом’янському районі. Там уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. Медики надали постраждалим допомогу на місці.

Пошкоджено станцію метро на лівому березі

Унаслідок атаки пошкоджень зазнала одна зі станцій метро на лівому березі столиці.

Поруч зі станцією через падіння уламків стався розрив ходової та контактної рейок.

У Дніпровському районі постраждала школа внаслідок балістичної атаки: у будівлі вибиті вікна.

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Що передувало?

Унаслідок ворожої балістичної атаки на столицю ввечері 18 жовтня зафіксовано влучання в двох районах на Лівому березі.

Ввечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу та червоний рівень небезпеки.

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