Атака РФ на Киев: погибла 21-летняя девушка, повреждены станция метро и жилой дом. ВИДЕО
В ночь на 19 октября российские захватчики обстреляли Киев баллистическими ракетами, в результате чего погибла девушка. По меньшей мере трое человек пострадали, двое из них были госпитализированы. Также зафиксированы повреждения жилого дома, нежилых зданий и инфраструктуры метро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
В результате атаки погибла 21-летняя девушка. По состоянию на 1:11 было известно о трех пострадавших, двое из которых находились в стационарах городских больниц.
Впоследствии стало известно о трех пострадавших в Соломенском районе. Там обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.
Повреждена станция метро на левом берегу
В результате атаки повреждения получила одна из станций метро на левом берегу столицы.
Рядом со станцией из-за падения обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.
В Днепровском районе пострадала школа в результате баллистической атаки: в здании выбиты окна.
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