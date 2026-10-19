Атака РФ на Киев: погибла 21-летняя девушка, повреждены станция метро и жилой дом. ВИДЕО

В ночь на 19 октября российские захватчики обстреляли Киев баллистическими ракетами, в результате чего погибла девушка. По меньшей мере трое человек пострадали, двое из них были госпитализированы. Также зафиксированы повреждения жилого дома, нежилых зданий и инфраструктуры метро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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В результате атаки погибла 21-летняя девушка. По состоянию на 1:11 было известно о трех пострадавших, двое из которых находились в стационарах городских больниц.

Впоследствии стало известно о трех пострадавших в Соломенском районе. Там обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.

Повреждена станция метро на левом берегу

В результате атаки повреждения получила одна из станций метро на левом берегу столицы.

Рядом со станцией из-за падения обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

В Днепровском районе пострадала школа в результате баллистической атаки: в здании выбиты окна.

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