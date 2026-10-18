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Баллистическая атака РФ на Киев: есть попадания в медучреждение и нежилое здание
В результате вражеской баллистической атаки на столицу вечером 18 октября зафиксированы попадания и разрушения в двух районах на Левом берегу.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Зафиксированы попадания
"В Деснянском районе попадание, по предварительным данным, в здание медицинского центра. В Днепровском — в нежилое здание", — говорится в сообщении.
На места направляются экстренные службы.
Балистическая атака
Напомним, что вечером 18 октября в Киеве прогремели взрывы. В столице объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности.
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