Баллистическая атака РФ на Киев: есть попадания в медучреждение и нежилое здание

В результате вражеской баллистической атаки на столицу вечером 18 октября зафиксированы попадания и разрушения в двух районах на Левом берегу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Зафиксированы попадания

"В Деснянском районе попадание, по предварительным данным, в здание медицинского центра. В Днепровском — в нежилое здание", — говорится в сообщении.

На места направляются экстренные службы.

Балистическая атака

Напомним, что вечером 18 октября в Киеве прогремели взрывы. В столице объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности.

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