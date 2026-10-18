Балістична атака РФ на Київ: є влучання в медзаклад та нежитлову будівлю, загинула людина, є постраждалі (оновлено)
Унаслідок ворожої балістичної атаки на столицю ввечері 18 жовтня зафіксовано влучання в двох районах на Лівому березі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Зафіксовано влучання
"У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському — в нежитлову будівлю", - сказано в повідомленні.
На місця прямують екстрені служби.
Оновлена інформація
О 00:09 - Повідомляється про загибель однієї людини внаслідок атаки на Київ.Також постраждали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога.
Оновлена інформація
Уже троє постраждалих у столиці. Двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Загинула 21-річна дівчина, - написав у телеграм-каналі київський міський голова Віталій Кличко.
Балістична атака
Нагадаємо, що ввечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу та червоний рівень небезпеки.
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