Балістична атака РФ на Київ: є влучання в медзаклад та нежитлову будівлю, загинула людина, є постраждалі (оновлено)

Унаслідок ворожої балістичної атаки на столицю ввечері 18 жовтня зафіксовано влучання в двох районах на Лівому березі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Зафіксовано влучання

"У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському — в нежитлову будівлю", - сказано в повідомленні.

На місця прямують екстрені служби.

Оновлена інформація

О 00:09 - Повідомляється про загибель однієї людини внаслідок атаки на Київ.Також постраждали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога.

Оновлена інформація

Уже троє постраждалих у столиці. Двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Загинула 21-річна дівчина, - написав у телеграм-каналі київський міський голова Віталій Кличко.

Балістична атака

Нагадаємо, що ввечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу та червоний рівень небезпеки.

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