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Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи
Увечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу та червоний рівень небезпеки, мешканців закликають пройти в укриття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.
У Києві пролунали вибухи після попередження про ракету
Повітряні сили попередили про ракету, що рухалася в напрямку Києва. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.
У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою повітряної тривоги.
Топ коментарі
+14 Сергій Сергій #623570
показати весь коментар18.10.2026 23:21 Відповісти Посилання
+10 Reznor 82
показати весь коментар18.10.2026 23:20 Відповісти Посилання
+8 Петро Оленев
показати весь коментар18.10.2026 23:22 Відповісти Посилання
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