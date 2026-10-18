Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи

Увечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу та червоний рівень небезпеки, мешканців закликають пройти в укриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

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У Києві пролунали вибухи після попередження про ракету

Повітряні сили попередили про ракету, що рухалася в напрямку Києва. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.

У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою повітряної тривоги.

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