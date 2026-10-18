УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7905 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
3 807 17

Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи

вибух

Увечері 18 жовтня в Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу та червоний рівень небезпеки, мешканців закликають пройти в укриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Києві пролунали вибухи після попередження про ракету

Повітряні сили попередили про ракету, що рухалася в напрямку Києва. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.

У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою повітряної тривоги.

Читайте також: Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 85%: у вересні через удари РФ загинули 328 людей, - звіт ООН

Автор: 

Київ (17422) атака (2318) балістичні ракети (794)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
а що він повинен робити? відбиття атак -це справа ЗСУ і військових адміністрацій. очільника військової адміністрації в києві призначив зеля. з них і спитай.
показати весь коментар
18.10.2026 23:21 Відповісти
+10
Все вірно. Геть Кличко, даешь Кошевого в мери!
показати весь коментар
18.10.2026 23:20 Відповісти
+8
Отож. Вибрали - а він ні однієї ракети не збив, хоч і боксер.
показати весь коментар
18.10.2026 23:22 Відповісти

Завантаження...

 
 