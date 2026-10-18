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Новости Обстрелы Киева
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Россия атаковала Киев баллистикой, в столице прогремели взрывы

вибух

Вечером 18 октября в Киеве раздались взрывы. В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности, жителей призывают укрыться в убежищах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

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В Киеве прогремели взрывы после предупреждения о ракете

Воздушные силы предупредили о ракете, движущейся в направлении Киева. Вскоре после этого в городе прогремели взрывы.

В КГВА призвали жителей столицы немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

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Автор: 

Киев (27809) атака (2289) баллистические ракеты (765)
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Топ комментарии
+14
а що він повинен робити? відбиття атак -це справа ЗСУ і військових адміністрацій. очільника військової адміністрації в києві призначив зеля. з них і спитай.
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18.10.2026 23:21 Ответить
+10
Все вірно. Геть Кличко, даешь Кошевого в мери!
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18.10.2026 23:20 Ответить
+8
Отож. Вибрали - а він ні однієї ракети не збив, хоч і боксер.
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18.10.2026 23:22 Ответить

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