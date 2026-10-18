Россия атаковала Киев баллистикой, в столице прогремели взрывы

Вечером 18 октября в Киеве раздались взрывы. В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности, жителей призывают укрыться в убежищах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

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В Киеве прогремели взрывы после предупреждения о ракете

Воздушные силы предупредили о ракете, движущейся в направлении Киева. Вскоре после этого в городе прогремели взрывы.

В КГВА призвали жителей столицы немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

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