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Россия атаковала Киев баллистикой, в столице прогремели взрывы
Вечером 18 октября в Киеве раздались взрывы. В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности, жителей призывают укрыться в убежищах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.
В Киеве прогремели взрывы после предупреждения о ракете
Воздушные силы предупредили о ракете, движущейся в направлении Киева. Вскоре после этого в городе прогремели взрывы.
В КГВА призвали жителей столицы немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.
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