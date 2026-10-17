Число жертв среди гражданских в Украине выросло на 85%: в сентябре из-за ударов РФ погибли 328 человек, - отчет ООН

В сентябре в результате боевых действий в Украине погибли как минимум 328 мирных жителей, а еще 2105 человек получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число пострадавших гражданских лиц увеличилось на 85%.

Об этом говорится в отчете ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каковы данные прошлого года?

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в сентябре прошлого года было подтверждено 249 погибших и 1068 раненых гражданских лиц. Нынешние показатели свидетельствуют о дальнейшем росте потерь на фоне усиления российских атак по всей стране.

Гражданские лица гибли или получали ранения в 22 областях Украины и Киеве. Больше всего пострадавших зафиксировали в столице, Херсоне, Харькове, Сумах и Запорожье.

Как отмечается, особенно сложной была ситуация в Киеве. В сентябре жертвы среди гражданского населения фиксировались в течение 22 из 30 дней. По данным ООН, это чаще, чем в любом другом месяце с начала полномасштабного вторжения России.

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Какова ситуация в октябре?

В октябре число жертв среди гражданского населения также оставалось высоким. В ночь на 7 октября российские войска атаковали несколько областей Украины крылатыми ракетами и беспилотниками.

Одним из самых трагических эпизодов стал удар по Прилукам Черниговской области. Там погибли 22 мирных жителя, еще 45 человек получили ранения.

Мониторинговая миссия ООН также зафиксировала атаки с большим количеством жертв в Краматорске 8 октября, Запорожье 10 октября и Луцке 14 октября.

"Первые две недели октября стали одними из самых смертоносных для гражданского населения за последние годы", — заявила глава ММПЛУ Даниэль Белль. По ее словам, всего за несколько дней российские атаки привели к инцидентам с большим количеством жертв в Харькове, Запорожье, Краматорске и Киеве.

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ООН также подтвердила гибель 18 гражданских лиц и ранения еще 44 человек на временно оккупированных Россией территориях в сентябре. В то же время фактическое число пострадавших там может быть значительно выше. Из-за отсутствия доступа к этим районам и независимых источников информации проверить все сообщения об атаках сложно.