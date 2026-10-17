Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 85%: у вересні через удари РФ загинули 328 людей, - звіт ООН

У вересні внаслідок бойових дій в Україні загинули як мінімум 328 мирних жителів, а ще 2105 осіб зазнали поранень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, загальне число постраждалих цивільних збільшилося на 85%.

Про це йдеться у звіті ООН, інформує Цензор.НЕТ.

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Які дані минулого року?

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у вересні минулого року було підтверджено 249 загиблих і 1068 поранених цивільних. Цьогорічні показники свідчать про подальше зростання втрат на тлі посилення російських атак по всій країні.

Цивільні гинули або діставали поранення у 22 областях України та Києві. Найбільше постраждалих зафіксували у столиці, Херсоні, Харкові, Сумах і Запоріжжі.

Як зазначається, особливо складною була ситуація в Києві. У вересні жертви серед цивільного населення фіксували протягом 22 із 30 днів. За даними ООН, це частіше, ніж у будь-якому іншому місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Яка ситуація у жовтні?

У жовтні кількість жертв серед цивільних також залишалася високою. У ніч проти 7 жовтня російські війська атакували кілька областей України крилатими ракетами та безпілотниками.

Одним із найбільш трагічних епізодів став удар по Прилуках Чернігівської області. Там загинули 22 цивільні особи, ще 45 людей були поранені.

Моніторингова місія ООН також задокументувала атаки з великою кількістю жертв у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

"Перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільних осіб за останні роки", - заявила голова ММПЛУ Даніель Белль. За її словами, лише за кілька днів російські атаки спричинили інциденти з великою кількістю жертв у Харкові, Запоріжжі, Краматорську та Києві.

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ООН також підтвердила загибель 18 цивільних і поранення ще 44 людей на тимчасово окупованих Росією територіях у вересні. Водночас фактична кількість постраждалих там може бути значно вищою. Через відсутність доступу до цих районів і незалежних джерел інформації перевірити всі повідомлення про атаки складно.