На Ривненщине враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры: двое раненых

В ночь на 19 октября российские захватчики атаковали Ривненскую область ударными беспилотниками. В регионе действовала ПВО, зафиксировано множество сбитых аппаратов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.

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"Вместе с тем враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, две женщины ранены", - говорится в сообщении

Что предшествовало?

Вечером 18 октября враг атаковал одно из производственных предприятий в Ривненской области.

В результате атаки предприятие прекратило работу. Люди не пострадали.

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