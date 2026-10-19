На Ривненщине враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры: двое раненых
В ночь на 19 октября российские захватчики атаковали Ривненскую область ударными беспилотниками. В регионе действовала ПВО, зафиксировано множество сбитых аппаратов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.
"Вместе с тем враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры.
По предварительной информации, две женщины ранены", - говорится в сообщении
Что предшествовало?
Вечером 18 октября враг атаковал одно из производственных предприятий в Ривненской области.
В результате атаки предприятие прекратило работу. Люди не пострадали.
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