Росія двічі вдарила балістикою вночі: США не попереджали про перший удар, - Ігнат

Цієї ночі Росія завдала двох балістичних ударів. Попередження від США про перший удар не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Дійсно, є певна проблематика. Однак хочу одразу сказати, що були оті два удари балістикою: один о 23 годині, другий - о 3-й ночі. Балістичні ракети Іскандер-М, а також С-400, будуть визначати фахівці, який саме тип ракети. Щодо оповіщення приблизно така сама ситуація, як і за минулих ударів, коли було 39 ракет у масованому ударі. Теж інформація від партнерів не надходила першого разу, але другий раз надійшла. Так само, у принципі, і цієї ночі відбулося", - зазначив Ігнат.

Повітряні сили відстежують запуски балістичних ракет

За його словами, в української сторони є і власні джерела, які повідомляють про виходи, є радіолокаційне поле, яке відстежується в межах можливого, є інформація про те, що балістика вилітає. Відповідне інформування Повітряні сили здійснюють на власних ресурсах у соцмережах.

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"Ще раз уточнимо: перший раз дійсно інформація через певні причини не надходила - тут розбираються наші експерти разом з партнерами, тому що не вперше така ситуація відбувається. А вже о 3-й ночі поступила інформація", - зазначив речник.

Балістика летить лічені хвилини

Ігнат знову нагадав, що час підльоту балістики становить лічені хвилини, тож часу на оповіщення населення залишається вкрай мало.

Ігнат додав: коли є удар балістикою о 23-ій чи опівночі, не виключено, що ворог повторить такі удари. Час підльоту балістичних ракет із прикордонних з РФ областей вкрай невеликий, йдеться про лічені хвилини.

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