Ворог атакував Україну балістикою, крилатими ракетами та 269 БпЛА. Збито 4 ракети і 243 дрони, - Повітряні сили

У ніч на 19 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Смоленської, Брянської, Курської обл. рф, крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Курської обл. та 269 ударними БпЛА типу Shahed (із них - 59 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей:

4 крилаті ракети Іскандер-К;

243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них - 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.

Також читайте: Нічна масована атака на Київщину: в Ірпені поранено дітей, троє людей зникли безвісти

Наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Також читайте: Наслідки нічних атак РФ на Київ: загинула людина, ще восьмеро постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж