Враг атаковал Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и 269 БПЛА. Сбито 4 ракеты и 243 дрона, - Воздушные силы

В ночь на 19 октября 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М"/"С-400" из Смоленской, Брянской, Курской обл. РФ, крылатыми ракетами "Искандер-К" из воздушного пространства Курской обл. и 269 ударными БПЛА типа Shahed (из них - 59 реактивных), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

243 вражеских БПЛА типа Shahed (из них - 43 реактивных), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дронов других типов.

Читайте также: Ночная массированная атака на Киевскую область: в Ирпене ранены дети, трое человек пропали без вести

Последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

Читайте также: Последствия ночных атак РФ на Киев: один человек погиб, ещё восемь пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж