Враг атаковал Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и 269 БПЛА. Сбито 4 ракеты и 243 дрона, - Воздушные силы
В ночь на 19 октября 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М"/"С-400" из Смоленской, Брянской, Курской обл. РФ, крылатыми ракетами "Искандер-К" из воздушного пространства Курской обл. и 269 ударными БПЛА типа Shahed (из них - 59 реактивных), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 243 вражеских БПЛА типа Shahed (из них - 43 реактивных), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дронов других типов.
Последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.
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