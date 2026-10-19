Последствия ночных атак РФ на Киев: один человек погиб, еще восемь пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 19 октября враг нанес баллистические удары по столице: последствия зафиксированы как минимум в трёх районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Киева.

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В частности, возникли пожары и зафиксированы разрушения в Деснянском, Соломенском и Днепровском районах, погиб один человек и пострадали 8 человек.

Деснянский район

Пожарные ликвидировали пожар в трехэтажном нежилом здании. Частично разрушен фасад, повреждены припаркованные рядом автомобили. К сожалению, на месте происшествия обнаружен один погибший. По другому адресу повреждения получила одна из станций киевского метрополитена.

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Соломенский район

Произошло возгорание в помещении медицинского учреждения на третьем этаже 25-этажного жилого дома. Повреждены фасад и остекление здания.

По информации местных Telegram-каналов, значительные повреждения получил ТЦ Cosmo Multimall в результате атаки россиян на Киев.

Днепровский район

В результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

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