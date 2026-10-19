Атака РФ на Киев: станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты, увеличено количество автобусов (обновлено). ВИДЕО
В Киеве в результате российской атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. В связи с этим в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" произошли изменения. Также принято решение усилить наземный транспорт, чтобы обеспечить сообщение между районами и снизить нагрузку на метро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.
Из-за повреждения инфраструктуры метрополитена движение поездов утром начнется между станциями "Академгородок" и "Дарница" в соответствии с графиком.
В то же время наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно закроют для входа и выхода пассажиров.
Обновленная информация
Во время ночной ракетной атаки сильные повреждения получила станция метро "Черниговская".
На маршруты добавят автобусы
Чтобы обеспечить перевозку пассажиров на левом берегу столицы и связь с другими районами города, увеличат количество автобусов на маршрутах № 1-М и № 118.
В частности, на временный маршрут № 1-М добавят:
-
3 автобуса, которые будут курсировать между станциями метро "Лесная" и "Дарница";
-
12 автобусов, которые будут перевозить пассажиров от станции метро "Лесная" до станции "Дворец спорта".
Кроме того, на маршрут № 118 выведут еще два автобуса.
Что предшествовало?
В ночь на 19 октября Киев подвергся российской атаке. По сообщению мэра Виталия Кличко, в столице погибла 21-летняя девушка, также есть пострадавшие. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом, а в Днепровском районе зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
які запускають ракети та шахеди.
Яка ж це огидна недонація ублюдків.
Ви не люди , а кацапська мразь !