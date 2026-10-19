Атака РФ на Київ: станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені, збільшено кількість автобусів (оновлено). ВIДЕО
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це є зміни у русі метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Також ухвалено рішення посилити наземний транспорт, аби забезпечити сполучення між районами та зменшити навантаження на підземку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.
Через пошкодження інфраструктури метрополітену рух поїздів уранці розпочнуть між станціями "Академмістечко" та "Дарниця" відповідно до графіка.
Водночас наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинять на вхід і вихід пасажирів.
Оновлена інформація
Під час нічної ракетної атаки сильних пошкоджень зазнала станція метро "Чернігівська".
На маршрути додадуть автобуси
Щоб забезпечити перевезення пасажирів на лівому березі столиці та сполучення з іншими районами міста, збільшать кількість автобусів на маршрутах № 1-М та № 118.
Зокрема, на тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:
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3 автобуси, які курсуватимуть між станціями метро "Лісова" та "Дарниця";
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12 автобусів, які перевозитимуть пасажирів від станції метро "Лісова" до станції "Палац спорту".
Крім того, на маршрут № 118 виведуть ще два автобуси.
Що передувало?
У ніч проти 19 жовтня Київ зазнав російської атаки. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, у столиці загинула 21-річна дівчина, також є постраждалі. У Солом’янському районі уламки ракети влучили в житловий будинок, а в Дніпровському районі зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови.
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які запускають ракети та шахеди.
Яка ж це огидна недонація ублюдків.
Ви не люди , а кацапська мразь !