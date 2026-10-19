УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15556 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
8 784 24

Атака РФ на Київ: станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені, збільшено кількість автобусів (оновлено). ВIДЕО

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це є зміни у русі метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Також  ухвалено рішення посилити наземний транспорт, аби забезпечити сполучення між районами та зменшити навантаження на підземку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Через пошкодження інфраструктури метрополітену рух поїздів уранці розпочнуть між станціями "Академмістечко" та "Дарниця" відповідно до графіка.

Водночас наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинять на вхід і вихід пасажирів.

Оновлена інформація

Під час нічної ракетної атаки сильних пошкоджень зазнала станція метро "Чернігівська".

На маршрути додадуть автобуси

Щоб забезпечити перевезення пасажирів на лівому березі столиці та сполучення з іншими районами міста, збільшать кількість автобусів на маршрутах № 1-М та № 118.

Зокрема, на тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:

  • 3 автобуси, які курсуватимуть між станціями метро "Лісова" та "Дарниця";

  • 12 автобусів, які перевозитимуть пасажирів від станції метро "Лісова" до станції "Палац спорту".

Крім того, на маршрут № 118 виведуть ще два автобуси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині ворог вразив кілька об’єктів цивільної інфраструктури: двоє поранених

Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня Київ зазнав російської атаки. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, у столиці загинула 21-річна дівчина, також є постраждалі. У Солом’янському районі уламки ракети влучили в житловий будинок, а в Дніпровському районі зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови.

Автор: 

Київ (17434) Метрополітен (923) обстріл (37547) Повітряні атаки на Київ (1163)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Мразота...
показати весь коментар
19.10.2026 07:00 Відповісти
+13
Нехай відсохнуть руки у кацапів,
які запускають ракети та шахеди.
Яка ж це огидна недонація ублюдків.
показати весь коментар
19.10.2026 07:28 Відповісти
+12
Кацапи здохніть та дайте нам спокій !
Ви не люди , а кацапська мразь !
показати весь коментар
19.10.2026 07:12 Відповісти

Завантаження...

 
 