Атака РФ на Київ: станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені, збільшено кількість автобусів (оновлено). ВIДЕО

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це є зміни у русі метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Також ухвалено рішення посилити наземний транспорт, аби забезпечити сполучення між районами та зменшити навантаження на підземку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

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Через пошкодження інфраструктури метрополітену рух поїздів уранці розпочнуть між станціями "Академмістечко" та "Дарниця" відповідно до графіка.

Водночас наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинять на вхід і вихід пасажирів.

Оновлена інформація

Під час нічної ракетної атаки сильних пошкоджень зазнала станція метро "Чернігівська".

На маршрути додадуть автобуси

Щоб забезпечити перевезення пасажирів на лівому березі столиці та сполучення з іншими районами міста, збільшать кількість автобусів на маршрутах № 1-М та № 118.

Зокрема, на тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:

3 автобуси, які курсуватимуть між станціями метро "Лісова" та "Дарниця";

12 автобусів, які перевозитимуть пасажирів від станції метро "Лісова" до станції "Палац спорту".

Крім того, на маршрут № 118 виведуть ще два автобуси.

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Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня Київ зазнав російської атаки. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, у столиці загинула 21-річна дівчина, також є постраждалі. У Солом’янському районі уламки ракети влучили в житловий будинок, а в Дніпровському районі зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови.