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Новини Обстріли Києва
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Наслідки нічних атак РФ на Київ: загинула людина, ще восьмеро постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці: наслідки зафіксовано у щонайменше трьох районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Києва.

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Зокрема, виникли пожежі та зафіксовані руйнування в Деснянському, Солом’янському й Дніпровському районах, загинула одна людина та постраждали 8 осіб.

Деснянський район

Вогнеборці ліквідували пожежу в триповерховій нежитловій будівлі. Частково зруйновано фасад, пошкоджені припарковані поруч авто. На жаль, на місці події виявлено одну загиблу людину. За іншою адресою пошкоджень зазнала одна зі станцій київського метрополітену.

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Солом'янський район

Сталось загоряння у приміщені медичного закладу на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку. Пошкоджено фасад, скління будинку.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, значних пошкоджень зазнав ТЦ Cosmo Multimall унаслідок атаки росіян на Київ

У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі

Дніпровський район

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю закладу освіти.

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У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі
У трьох районах Києва зафіксували наслідки нічної атаки: є загиблий і постраждалі

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