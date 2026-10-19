Наслідки нічних атак РФ на Київ: загинула людина, ще восьмеро постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці: наслідки зафіксовано у щонайменше трьох районах міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Києва.
Зокрема, виникли пожежі та зафіксовані руйнування в Деснянському, Солом’янському й Дніпровському районах, загинула одна людина та постраждали 8 осіб.
Деснянський район
Вогнеборці ліквідували пожежу в триповерховій нежитловій будівлі. Частково зруйновано фасад, пошкоджені припарковані поруч авто. На жаль, на місці події виявлено одну загиблу людину. За іншою адресою пошкоджень зазнала одна зі станцій київського метрополітену.
Солом'янський район
Сталось загоряння у приміщені медичного закладу на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку. Пошкоджено фасад, скління будинку.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, значних пошкоджень зазнав ТЦ Cosmo Multimall унаслідок атаки росіян на Київ
Дніпровський район
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю закладу освіти.
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