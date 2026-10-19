Ночная массированная атака на Киевщину: в Ирпене погибла женщина, ранены дети, трое людей пропали без вести (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них - трое детей. Еще три человека пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.

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Повреждения

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

Все службы работают на местах, чтобы помочь людям и ликвидировать последствия атаки.

Обновленная информация

Как информирует ГСЧС, в результате обстрела один человек погиб, 10 человек пострадали, среди них - трое детей.

"Судьба еще трех человек неизвестна. Информация о пострадавших уточняется и постоянно обновляется", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар, возникший в результате обстрела на территории складского помещения. Работы по ликвидации пожара продолжаются.





















По данным ОВА, уже 17 человек пострадали в Ирпене в результате вражеской атаки. Среди них – 8 детей.

По состоянию на 11:00 в городе повреждено 84 объекта. В частности, 70 частных домов, 4 многоэтажки, 6 автомобилей, производственные и складские помещения.

По данным ОВА на 14.48, в Ирпене в результате вражеской атаки погибла женщина.

Число пострадавших возросло до 19 человек. Среди них – 9 детей.

В Ирпене повреждены 86 объектов. Это около 70 частных домов, 5 многоэтажек, 7 автомобилей, производственных и складских помещений, а также другие объекты.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанёс ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома.

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