РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14209 посетителей онлайн
Новости Обстрел Киевщины
3 988 3

Ночная массированная атака на Киевщину: в Ирпене погибла женщина, ранены дети, трое людей пропали без вести (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть пострадавшие

К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них - трое детей. Еще три человека пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утренняя атака РФ на Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Повреждения

  • В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.
  • В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

Все службы работают на местах, чтобы помочь людям и ликвидировать последствия атаки.

Обновленная информация

Как информирует ГСЧС, в результате обстрела один человек погиб, 10 человек пострадали, среди них - трое детей.

"Судьба еще трех человек неизвестна. Информация о пострадавших уточняется и постоянно обновляется", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар, возникший в результате обстрела на территории складского помещения. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня

По данным ОВА, уже 17 человек пострадали в Ирпене в результате вражеской атаки. Среди них – 8 детей.

По состоянию на 11:00 в городе повреждено 84 объекта. В частности, 70 частных домов, 4 многоэтажки, 6 автомобилей, производственные и складские помещения.

По данным ОВА на 14.48, в Ирпене в результате вражеской атаки погибла женщина.

Число пострадавших возросло до 19 человек. Среди них – 9 детей.

В Ирпене повреждены 86 объектов. Это около 70 частных домов, 5 многоэтажек, 7 автомобилей, производственных и складских помещений, а также другие объекты.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг нанёс ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома.

Читайте также: Россияне атаковали Киевскую область: ранен мужчина, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки

Автор: 

Ирпень (388) Киевская область (5241) обстрел (36212) ракеты (4290) дроны (8425) Бучанский район (297) Вышгородский район (107)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 