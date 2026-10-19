Враг нанес ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 19 октября, в 06:48 враг нанес удары по Ирпеню в Киевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Александр Маркушин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Горит частный дом

Как отмечается, горит частный дом. Взрывная волна повредила и соседние дома. Осколки пробили стены и крышу, есть пострадавшие.

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Как отмечается, основной удар российских ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. К сожалению, оно понесло серьезные разрушения. На месте сейчас масштабный пожар.

Взрывная волна повредила и расположенные рядом жилые многоэтажки - в квартирах вылетели окна.

На месте работают все необходимые службы.

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