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Враг нанес ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 19 октября, в 06:48 враг нанес удары по Ирпеню в Киевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Александр Маркушин, сообщает Цензор.НЕТ.
Горит частный дом
Как отмечается, горит частный дом. Взрывная волна повредила и соседние дома. Осколки пробили стены и крышу, есть пострадавшие.
Как отмечается, основной удар российских ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. К сожалению, оно понесло серьезные разрушения. На месте сейчас масштабный пожар.
Взрывная волна повредила и расположенные рядом жилые многоэтажки - в квартирах вылетели окна.
На месте работают все необходимые службы.
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