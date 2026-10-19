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Ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 19 жовтня, о 06:48 ворог завдав ударів по Ірпеню на Київщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
Горить приватний будинок
Як зазначається, горить приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкодило й сусідні будинки. Уламки пробили стіни і дах, є травмовані.
Як зазначається, основний удар російських ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. На жаль, воно зазнало серйозних руйнувань. На місці зараз масштабна пожежа.
Вибуховою хвилею пошкодило й житлові багатоповерхівки поруч - у квартирах повилітали вікна.
На місці працюють усі необхідні служби.
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