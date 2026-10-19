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Новини Обстріл Київщини
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Ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 19 жовтня, о 06:48 ворог завдав ударів по Ірпеню на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

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Горить приватний будинок

Як зазначається, горить приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкодило й сусідні будинки. Уламки пробили стіни і дах, є травмовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині за добу пошкоджено 25 приватних будинків: є травмовані

Як зазначається, основний удар російських ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. На жаль, воно зазнало серйозних руйнувань. На місці зараз масштабна пожежа.

Вибуховою хвилею пошкодило й житлові багатоповерхівки поруч - у квартирах повилітали вікна.

удар по Ірпеню 19 жовтня

На місці працюють усі необхідні служби.

Читайте: Дві жінки постраждали внаслідок вечірньої атаки росіян на Київщину

Автор: 

Ірпінь (351) Київська область (4919) обстріл (37547) Бучанський район (309)
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