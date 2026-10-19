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Новини Обстріл Київщини
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Нічна масована атака на Київщину: в Ірпені загинула жінка, поранено дітей, троє людей зникли безвісти (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами, а також ударними БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждали люди

На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них - троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.

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Пошкодження

  • У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.
  • У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.

Всі служби працюють на місцях, щоб допомогти людям і ліквідувати наслідки атаки.

Оновлена інформація

Як інформує ДСНС, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 10 людей постраждали, серед них - троє дітей.

"Доля ще трьох людей невідома. Інформація щодо постраждалих уточнюється та постійно оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники локалізували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу на території складського приміщення. Роботи з ліквідації пожежі тривають.

обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня
обстріл Київщини 19 жовтня

За даними ОВА, вже 17 людей постраждали в Ірпені внаслідок ворожої атаки. Серед них - 8 дітей.

Станом на 11:00 в місті пошкоджено 84 об’єкти. Зокрема, 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 6 автомобілів, виробничі та складські приміщення.

За даними ОВА на 14.48, в Ірпені внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Кількість постраждалих зросла до 19 людей. Серед них - 9 дітей.

В Ірпені пошкоджено 86 об’єктів. Це близько 70 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 7 автомобілів, виробничі та складські приміщення, а також інші об’єкти.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки.

Також читайте: Росіяни атакували Київщину: поранений чоловік, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди

Автор: 

Ірпінь (351) Київська область (4919) обстріл (37547) ракети (4412) дрони (9168) Бучанський район (309) Вишгородський район (110)
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