Нічна масована атака на Київщину: в Ірпені загинула жінка, поранено дітей, троє людей зникли безвісти (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами, а також ударними БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждали люди

На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них - троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.

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Пошкодження

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.

Всі служби працюють на місцях, щоб допомогти людям і ліквідувати наслідки атаки.

Оновлена інформація

Як інформує ДСНС, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 10 людей постраждали, серед них - троє дітей.

"Доля ще трьох людей невідома. Інформація щодо постраждалих уточнюється та постійно оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники локалізували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу на території складського приміщення. Роботи з ліквідації пожежі тривають.





















За даними ОВА, вже 17 людей постраждали в Ірпені внаслідок ворожої атаки. Серед них - 8 дітей.

Станом на 11:00 в місті пошкоджено 84 об’єкти. Зокрема, 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 6 автомобілів, виробничі та складські приміщення.

За даними ОВА на 14.48, в Ірпені внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Кількість постраждалих зросла до 19 людей. Серед них - 9 дітей.

В Ірпені пошкоджено 86 об’єктів. Це близько 70 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 7 автомобілів, виробничі та складські приміщення, а також інші об’єкти.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки.

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