Россия дважды ударила баллистическими ракетами ночью: США не предупреждали о первом ударе, - Игнат

Этой ночью Россия нанесла два баллистических удара. Предупреждения от США о первом ударе не поступало.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Действительно, есть определенные проблемы. Однако хочу сразу сказать, что были эти два удара баллистическими ракетами: один в 23 часа, второй — в 3 часа ночи. Баллистические ракеты "Искандер-М", а также С-400 — какой именно тип ракеты, будут определять специалисты. Что касается оповещения, то ситуация примерно такая же, как и во время предыдущих ударов, когда в массированном ударе было 39 ракет. Тоже информация от партнеров не поступала в первый раз, но во второй раз поступила. Точно так же, в принципе, и этой ночью произошло", — отметил Игнат.

Воздушные силы отслеживают запуски баллистических ракет

По его словам, у украинской стороны есть и собственные источники, которые сообщают о запусках, есть радиолокационное поле, которое отслеживается в пределах возможного, есть информация о том, что ракеты вылетают. Соответствующее информирование Воздушные силы осуществляют на собственных ресурсах в соцсетях.

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"Еще раз уточним: в первый раз действительно информация по определенным причинам не поступала — здесь разбираются наши эксперты вместе с партнерами, потому что не впервые такая ситуация происходит. А уже в 3 часа ночи поступила информация", — отметил пресс-секретарь.

Баллистика летит считанные минуты

Игнат вновь напомнил, что время подлета баллистических ракет составляет считанные минуты, поэтому времени на оповещение населения остается крайне мало.

Игнат добавил: если происходит удар баллистическими ракетами в 23:00 или в полночь, не исключено, что враг повторит такие удары. Время подлета баллистических ракет из приграничных с РФ областей крайне невелико, речь идет о считанных минутах.

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