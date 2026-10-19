"Датагруп" потеряла датацентр из-за ночной баллистической атаки РФ на Киев: восстановление невозможно

В ходе ночной баллистической атаки РФ на Киев был полностью уничтожен дата-центр компании "Датагруп".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.

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Что известно?

"В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура дата-центра "Датагруп". К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны. Наши сотрудники не пострадали. Продолжаем предоставлять услуги клиентам с резервных площадок.

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