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Новости Атаки РФ на дата-центры
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"Датагруп" потеряла датацентр из-за ночной баллистической атаки РФ на Киев: восстановление невозможно

Удар по датацентру в Киеве

В ходе ночной баллистической атаки РФ на Киев был полностью уничтожен дата-центр компании "Датагруп".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.

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Что известно?

"В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура дата-центра "Датагруп". К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны. Наши сотрудники не пострадали. Продолжаем предоставлять услуги клиентам с резервных площадок.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, в результате ночных атак РФ на Киев погиб один человек, еще восемь пострадали.

Автор: 

Киев (27800) обстрел (36212) баллистические ракеты (763) дата-центр (4)
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