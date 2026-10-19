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"Датагруп" потеряла датацентр из-за ночной баллистической атаки РФ на Киев: восстановление невозможно
В ходе ночной баллистической атаки РФ на Киев был полностью уничтожен дата-центр компании "Датагруп".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.
Что известно?
"В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура дата-центра "Датагруп". К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны. Наши сотрудники не пострадали. Продолжаем предоставлять услуги клиентам с резервных площадок.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, в результате ночных атак РФ на Киев погиб один человек, еще восемь пострадали.
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