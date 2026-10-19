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Новости Обстрелы Киева
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Рашисты повредили Консультативно-диагностический центр в Киеве: пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Один из консультативно-диагностических центров в Киеве пострадал в результате ночной атаки со стороны РФ.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Это произошло в Соломенском районе столицы.

"Взрывной волной выбило более 200 окон, дверей в помещениях, повреждены потолки. А также оборудование в медучреждении", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди персонала нет. Медицинских работников на данный момент перевели на работу в другие учреждения.

Пациентов на момент атаки в медицинском центре не было.

Консультативно-диагностический центр подвергся атаке со стороны РФ в Киеве
Консультативно-диагностический центр подвергся атаке со стороны РФ в Киеве
Консультативно-диагностический центр подвергся атаке со стороны РФ в Киеве
Консультативно-диагностический центр подвергся атаке со стороны РФ в Киеве
Консультативно-диагностический центр подвергся атаке со стороны РФ в Киеве

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Что предшествовало?

  • В ночь на 19 октября враг нанес баллистические удары по столице: последствия зафиксированы как минимум в трех районах города.

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Автор: 

Киев (27800) обстрел (36212)
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