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Новости Обстрелы Киева
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США не предупредили Украину о баллистической атаке на Киев, - источники Радио Свобода

Радио Свобода: США не предупредили о баллистическом ударе по Киеву

США не предупредили Украину о баллистической атаке на Киев 19 октября. Перед ударом американская сторона не предоставила никакого предварительного предупреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили источники журналиста Алекса Рауфоглу.

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"Снова не было заблаговременного предупреждения о баллистической атаке на Киев", - цитирует журналист свои источники в Украине.

По их словам, предупреждения от американской стороны перед баллистическим ударом не поступало.

Что предшествовало?

В ночь на 19 октября российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами, погибла девушка. По меньшей мере трое человек пострадали, двое из них госпитализированы. Также зафиксированы повреждения жилого дома, нежилых зданий и инфраструктуры метро.

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Автор: 

Киев (27800) Воздушные атаки на Киев (973) баллистические ракеты (763)
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Топ комментарии
+24
Скоро Петріоти кацапам поставляти буде Америка.
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19.10.2026 07:47 Ответить
+18
Сподіваюсь, що рудого ******** посадять за сприяння тероризму.
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19.10.2026 07:59 Ответить
+13
Відправте фото 19 річної вбитої дівчини в Білий дім. Хай бачать результати своєї допомого плєшивому.
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19.10.2026 07:52 Ответить

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