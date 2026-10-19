США не предупредили Украину о баллистической атаке на Киев, - источники Радио Свобода

США не предупредили Украину о баллистической атаке на Киев 19 октября. Перед ударом американская сторона не предоставила никакого предварительного предупреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили источники журналиста Алекса Рауфоглу.

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"Снова не было заблаговременного предупреждения о баллистической атаке на Киев", - цитирует журналист свои источники в Украине.

По их словам, предупреждения от американской стороны перед баллистическим ударом не поступало.

Что предшествовало?

В ночь на 19 октября российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами, погибла девушка. По меньшей мере трое человек пострадали, двое из них госпитализированы. Также зафиксированы повреждения жилого дома, нежилых зданий и инфраструктуры метро.

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