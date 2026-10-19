РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15928 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
2 955 9

Россия атаковала Киев крылатыми ракетами с севера: в столице были взрывы

Крылатые ракеты летели на Киев с севера: утром в столице раздались взрывы

Утром 19 октября в Киеве раздались взрывы. Враг атаковал столицу крылатыми ракетами.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительной информации, крылатые ракеты летели на Киев с севера.

В столице прогремели взрывы.

Что этому предшествовало?

В ночь на 19 октября Киев подвергся российской атаке. По сообщению мэра Виталия Кличко, в столице погибла 21-летняя девушка, также есть пострадавшие. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом, а в Днепровском районе зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки.

Также в результате атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. Из-за этого в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" произошли изменения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ривненской области враг поразил несколько объектов гражданской инфраструктуры: двое раненых

Автор: 

Киев (27800) крылатые ракеты (968) обстрел (36212) Воздушные атаки на Киев (973)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 