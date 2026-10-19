Россия атаковала Киев крылатыми ракетами с севера: в столице были взрывы
Утром 19 октября в Киеве раздались взрывы. Враг атаковал столицу крылатыми ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".
По предварительной информации, крылатые ракеты летели на Киев с севера.
В столице прогремели взрывы.
Что этому предшествовало?
В ночь на 19 октября Киев подвергся российской атаке. По сообщению мэра Виталия Кличко, в столице погибла 21-летняя девушка, также есть пострадавшие. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом, а в Днепровском районе зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки.
Также в результате атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. Из-за этого в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" произошли изменения.
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