Россия атаковала Киев крылатыми ракетами с севера: в столице были взрывы

Утром 19 октября в Киеве раздались взрывы. Враг атаковал столицу крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

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По предварительной информации, крылатые ракеты летели на Киев с севера.

В столице прогремели взрывы.

Что этому предшествовало?

В ночь на 19 октября Киев подвергся российской атаке. По сообщению мэра Виталия Кличко, в столице погибла 21-летняя девушка, также есть пострадавшие. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом, а в Днепровском районе зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки.

Также в результате атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. Из-за этого в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" произошли изменения.

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