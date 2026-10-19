Росія атакувала Київ крилатими ракетами з півночі: у столиці пролунали вибухи
Зранку 19 жовтня у Києві пролунали вибухи. Ворог атакував столицю крилатими ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".
За попередньою інформацією, крилаті ракети прямували на Київ із півночі.
У столиці пролунали вибухи.
Що передувало?
У ніч проти 19 жовтня Київ зазнав російської атаки. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, у столиці загинула 21-річна дівчина, також є постраждалі. У Солом’янському районі уламки ракети влучили в житловий будинок, а в Дніпровському районі зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови.
Також внаслідок атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це є зміни у русі метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова".
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