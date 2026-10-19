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США не попередили Україну про балістичну атаку на Київ, - ЗМІ
США не попередили Україну про балістичну атаку на Київ 19 жовтня. Перед ударом американська сторона не надала жодного завчасного попередження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили джерела журналіста Алекса Рауфоглу.
"Знову не було завчасного попередження про балістичну атаку на Київ", - цитує журналіст свої джерела в Україні.
За їхніми словами, попередження від американської сторони перед балістичним ударом не надходило.
Що передувало?
У ніч проти 19 жовтня російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами, загинула дівчина. Щонайменше троє людей постраждали, двох із них госпіталізували. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку, нежитлових будівель та інфраструктури метро.
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+24 Виктор Ле #550890
показати весь коментар19.10.2026 07:47 Відповісти Посилання
+18 Богдан Троцький
показати весь коментар19.10.2026 07:59 Відповісти Посилання
+13 Виктор Ле #550890
показати весь коментар19.10.2026 07:52 Відповісти Посилання
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