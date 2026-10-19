УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15556 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
6 667 44

США не попередили Україну про балістичну атаку на Київ, - ЗМІ

Радіо Свобода: США не попередили про балістичний удар по Києву

США не попередили Україну про балістичну атаку на Київ 19 жовтня. Перед ударом американська сторона не надала жодного завчасного попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили джерела журналіста Алекса Рауфоглу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Знову не було завчасного попередження про балістичну атаку на Київ", - цитує журналіст свої джерела в Україні.

За їхніми словами, попередження від американської сторони перед балістичним ударом не надходило.

Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами, загинула дівчина. Щонайменше троє людей постраждали, двох із них госпіталізували. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку, нежитлових будівель та інфраструктури метро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Київ крилатими ракетами з півночі: у столиці пролунали вибухи

Автор: 

Київ (17434) Повітряні атаки на Київ (1163) балістичні ракети (794)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Скоро Петріоти кацапам поставляти буде Америка.
показати весь коментар
19.10.2026 07:47 Відповісти
+18
Сподіваюсь, що рудого ******** посадять за сприяння тероризму.
показати весь коментар
19.10.2026 07:59 Відповісти
+13
Відправте фото 19 річної вбитої дівчини в Білий дім. Хай бачать результати своєї допомого плєшивому.
показати весь коментар
19.10.2026 07:52 Відповісти

Завантаження...

 
 