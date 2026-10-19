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Новости Удары по энергетике Обстрелы Житомирщины
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Россия два дня подряд атакует энергетическую инфраструктуру Житомирщины. ФОТОрепортаж

Российские войска два дня подряд наносят удары по энергетическим объектам Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожары, энергетики восстанавливают электроснабжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

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"Два дня подряд враг не прекращает попыток уничтожить критическую инфраструктуру Житомирщины.

Под ударом - объекты энергетики", - говорится в сообщении.

Бунечко отметил, что в результате атак информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ликвидация последствий атак

Последствия атак на Житомирскую область за 2 дня
Последствия атак на Житомирскую область за 2 дня
Последствия атак на Житомирскую область за 2 дня
Последствия атак на Житомирскую область за 2 дня

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