Россия два дня подряд атакует энергетическую инфраструктуру Житомирщины. ФОТОрепортаж

Российские войска два дня подряд наносят удары по энергетическим объектам Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожары, энергетики восстанавливают электроснабжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Два дня подряд враг не прекращает попыток уничтожить критическую инфраструктуру Житомирщины.

Под ударом - объекты энергетики", - говорится в сообщении.

Бунечко отметил, что в результате атак информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ликвидация последствий атак









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная массированная атака на Киевскую область: в Ирпене ранены дети, трое человек пропали без вести