Росія два дні поспіль атакує енергетичну інфраструктуру Житомирщини. ФОТОрепортаж
Російські війська два дні поспіль завдають ударів по енергетичних об’єктах Житомирської області. Рятувальники ліквідували пожежі, енергетики відновлюють електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.
"Два дні поспіль ворог не припиняє спроб знищити критичну інфраструктуру Житомирщини.
Під ударом - об'єкти енергетики", - йдеться в повідомленні.
Бунечко зазначив, що внаслідок атак інформації про загиблих та постраждалих наразі не надходило.
Ліквідація наслідків атак
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