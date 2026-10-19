Рашисти пошкодили Консультативно-діагностичний центр у Києві: без постраждалих. ФОТОрепортаж

Один із Консультативно-діагностичних центрів у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки РФ.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося у Солом'янському районі столиці.

"Вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, двері в приміщеннях, пошкодило стелі. А також обладнання в медзакладі", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед персоналу немає. Медпрацівників наразі перевели працювати в інші заклади.

Пацієнтів на момент атаки в медичному центрі не було.











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Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці: наслідки зафіксовано у щонайменше трьох районах міста.

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