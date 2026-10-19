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Рашисти пошкодили Консультативно-діагностичний центр у Києві: без постраждалих. ФОТОрепортаж
Один із Консультативно-діагностичних центрів у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки РФ.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це сталося у Солом'янському районі столиці.
"Вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, двері в приміщеннях, пошкодило стелі. А також обладнання в медзакладі", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих серед персоналу немає. Медпрацівників наразі перевели працювати в інші заклади.
Пацієнтів на момент атаки в медичному центрі не було.
Що передувало?
- У ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці: наслідки зафіксовано у щонайменше трьох районах міста.
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