"Датагруп" втратила датацентр через нічну балістичну атаку РФ на Київ: відновлення неможливе

Під час нічної балістичної атаки РФ на Київ вщент знищено дата-центр компанії "Датагруп".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.

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Що відомо?

"Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура дата-центу Датагруп. На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі. Наші співробітники не постраждали. Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків.

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Що передувало?