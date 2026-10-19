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"Датагруп" втратила датацентр через нічну балістичну атаку РФ на Київ: відновлення неможливе
Під час нічної балістичної атаки РФ на Київ вщент знищено дата-центр компанії "Датагруп".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.
Що відомо?
"Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура дата-центу Датагруп. На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі. Наші співробітники не постраждали. Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків.
Що передувало?
- Як повідомлялося, внаслідок нічних атак РФ на Київ загинула людина, ще восьмеро постраждали.
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