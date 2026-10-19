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Новини Атаки РФ на дата-центри
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"Датагруп" втратила датацентр через нічну балістичну атаку РФ на Київ: відновлення неможливе

удар по датацентру в Києві

Під час нічної балістичної атаки РФ на Київ вщент знищено дата-центр компанії "Датагруп".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.

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Що відомо?

"Внаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура дата-центу Датагруп. На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі. Наші співробітники не постраждали. Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок нічних атак РФ на Київ загинула людина, ще восьмеро постраждали.

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Київ (17434) обстріл (37547) балістичні ракети (794) дата-центр (4)
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