На Ривненщине фиксируются отключения электроэнергии в результате российских атак

В Ривненской области фиксируются отключения электричества, чаще всего - в Ривненском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"По словам главы Ривненской ОВА Александра Коваля, новые атаки затрудняют работу энергетиков по восстановлению", - говорится в сообщении.

В настоящее время угроза сохраняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Датагруп" потеряла датацентр из-за ночной баллистической атаки РФ на Киев: восстановление невозможно

Что предшествовало?

В течение ночи 19 октября российские захватчики атаковали Ривненскую область ударными беспилотниками. Пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Россия дважды нанесла удары баллистическими ракетами ночью: США не предупреждали о первом ударе, - Игнат