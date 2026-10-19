На Ривненщине фиксируются отключения электроэнергии в результате российских атак
В Ривненской области фиксируются отключения электричества, чаще всего - в Ривненском районе.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По словам главы Ривненской ОВА Александра Коваля, новые атаки затрудняют работу энергетиков по восстановлению", - говорится в сообщении.
В настоящее время угроза сохраняется.
Что предшествовало?
- В течение ночи 19 октября российские захватчики атаковали Ривненскую область ударными беспилотниками. Пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль