США півтора року схиляють Україну до капітуляції на умовах Путіна, але Європа не дала їй здатися, - Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що американські переговорники протягом півтора року намагаються домогтися від України капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, саме підтримка європейських держав дозволила Києву не погодитися на такі вимоги.

Про це Каллас заявила 20 жовтня під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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"Хоча американські переговорники вже майже два роки, тепер уже півтора року, намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна, полягає в тому, що Європа підтримувала Україну", – наголосила Каллас.

Вона заявила, що Євросоюз повинен і надалі підтримувати Україну, оскільки, на її переконання, іншого вибору в Європи немає.

ЄС має висунути Росії власні вимоги

Каллас нагадала, що в лютому 2026 року представила міністрам закордонних справ Євросоюзу план участі Європи в мирних переговорах, який сама назвала максималістським.

За її словами, якщо Москва висуває максимальні вимоги, європейські держави також повинні сформулювати власні жорсткі умови, щоб збалансувати переговорний процес.

"Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також повинні покласти на стіл наші максимальні вимоги, щоб, так би мовити, збалансувати ці переговори", – пояснила дипломатка.

Одним із ключових питань Каллас назвала можливе зняття санкцій із Росії. Вона підкреслила, що рішення щодо європейських обмежень ухвалює саме Євросоюз, а отже, його представники повинні брати участь у мирних переговорах.

Висока представниця ЄС наголосила, що Європа не повинна погоджуватися на поступки Москві без виконання власних вимог.

"Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим і справедливим", – підсумувала Каллас.

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