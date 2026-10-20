Украина не проиграет эту войну, но мы теряем людей и время, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает различные форматы прекращения огня, чтобы добиться деэскалации и завершения войны, однако российское руководство отказалось от предложения прекратить взаимные удары по наиболее уязвимым объектам энергетики.

Об этом заявил глава государства во время пресс-конференции в Осло, сообщает Цензор.НЕТ.

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О России и перемирии

"Украина немедленно поддержала американское предложение об энергетическом перемирии, но Россия ответила продолжением своих атак. Мы предлагали много вариантов, мы готовы не наносить удары по уязвимым объектам российского энергетического сектора, если Россия перестанет обстреливать наши. Путин сказал "нет", но мы работаем над тем, чтобы найти решение", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что война лишает украинских детей нормального детства, а людей — возможности жить полноценной жизнью.

"Что касается того, проигрываем ли мы войну. Конечно, мы не проигрываем войну. Но мы теряем людей из-за российских атак. Мы теряем людей и время, потому что наши дети не видят, не имеют реальной жизни, детства. Все люди не имеют. Это очень досадно... Именно поэтому нам нужно как можно быстрее завершить эту войну. Мы готовы к переговорам. Это важно для нас. Мы готовы. И даст бог… и наши сильные солдаты… Они крепко стоят на поле боя, и это помогает мне быть сильным во время любых переговоров", — подчеркнул он.

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Гарантии безопасности и трехсторонняя встреча

Американская сторона подтвердила, что гарантии безопасности для Украины должны быть сильными. Различные предложения уже зафиксированы в документе, отметил Зеленский.

"Мы обсуждали различные предложения: НАТО, статья 5, гарантии по типу статьи 5 — есть разные гарантии безопасности, которые существуют на бумаге, в документе, и которые Стив передаст россиянам, и мы услышим их ответ через день", — отметил он.

Зеленский добавил, что говорил с Уиткоффом о трехсторонней встрече на уровне лидеров Украины, США и России, а не о переговорах с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

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О будущем Украины

Зеленский заявил, что любые переговоры о будущем Украины должны проходить с участием украинской стороны.

"Если речь идет об Украине и нашем будущем, это приемлемо только тогда, когда мы сидим за столом переговоров. Это абсолютно понятно", — подчеркнул президент.